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توضيح من "القضاء الأعلى" حول قرار وقف العمل بالشيكات في دوائر التنفيذ

الأحد 22 مايو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح من "القضاء الأعلى" حول قرار وقف العمل بالشيكات في دوائر التنفيذ



رام الله / سما /

نوه مجلس القضاء الأعلى للمحامين وللمواطنين، إلى أنّ البنك المعنيَّ سيستأنف اعتبارا من اليوم الأحد، صرف الشيكات التي تم تحريرها، قبل صدور قرار وقف العمل بنظام الشيكات في دوائر التنفيذ، واعتماد الحوالات البنكية بدلا منه".

وأوضح في بيان، صدر عنه اليوم الأحد، أنه بإمكان كلّ من يحمل شيكا صدر عن دوائر التنفيذ التوجه إلى البنك لصرفه كالمعتاد.

وأشار إلى أن اعتماد الحوالات البنكية بدلا من الشيكات، جاء تسهيلا على المواطنين الكرام، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مع العلم أن تقديم طلبات الصرف سيكون إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى دوائر التنفيذ، وأن المبالغ المستحقة ستصل إلى حساب المستفيد في البنك بشكل مباشر.

#مجلس القضاء الأعلى #الشيكات #صرف الشيكات

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