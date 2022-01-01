اتحاد الطاولة يحدد موعد دوري الأولى

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في قطاع غزة, عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدرجة الأولى هذا الموسم.



وأكد اتحاد الطاولة, أن دوري الأولى سينطلق الثلاثاء القادم على طاولات صالة "حسن سلامة" بالنصيرات في المنطقة الوسطى, بمشاركة 11 فريقا.



وأوضح أن الدوري سيجري بنظام المجموعات, إذ سيتم توزيع الفرق حسب تصنيف الأندية المعتمد لدى الاتحاد, بحيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي, قبل تحديد البطل والوصيف لحسم الصعود.



أما بخصوص الهابطين, فإنه سيجري دوري من دور واحد بين أواخر المجموعتين لحسم الأمور بشكل رسمي.



يشار إلى أنه يصعد فريقان للممتازة بينما يهبط آخر فريقين بالترتيب للثانية.

