  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ردود فعل غاضبة على اتحاد الكرة من قرار إلغاء كأس غزة

الأحد 22 مايو 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل غاضبة على اتحاد الكرة من قرار إلغاء كأس غزة



غزة / سما /

عبر العشرات من الرياضيين والمدربين واللاعبين والإعلاميين عن غضبهم من قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء بطولة كأس غزة للموسم الحالي 2021-2022.

وكان اتحاد الكرة أبلغ الأندية بقرار إلغاء بطولة الكأس هذا الموسم بسبب وجود استحقاقات عديدة للمنتخبات الوطنية عربياً وآسيوياً في الفترة القادمة حسب ما ورد في الخطابات الرسمية الموجهة للأندية.

وظهرت الكثير من الآراء الغاضبة على قرار اتحاد الكرة، حسب ما جاء في تغريدات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره المدرب محمد صيدم بمثابة "استخاف بالرياضة في غزة".

وقال مدرب الصداقة عبد الكريم الشيخ خليل أن سبب وجود بعض الاستحقاقات الخارجية للمنتخبات لن يؤثر على سير البطولة في غزة، خاصة أن المنتخب الأول لا يشارك معه لاعبين من غزة، على حد قوله.

أما لاعب الأهلي محمد بركات فقال أن سبب الإلغاء غير مقنع وفيه عدم احترام للرياضيين في غزة، وهو ما وافقه عليه الكثير من اللاعبين في ردود الفعل المستمرة على قرار اتحاد كرة القدم.

وتعتبر هذا الموسم الثاني توالياً الذي يتم إلغاء بطولة الكأس فيها، بعد الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه بسبب انتشار وباء كورونا، فيما كان شباب رفح بطل آخر نسخة بعدما تفوق على غزة الرياضي إدارياً في القضية التي وصلت المحكمة الرياضية حينها.

 

105.png

 

104.png

 

102.png

 

101.png

 

100.png

 

#بطولة كأس غزة #كأس غزة #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

النخالة: وحدة المقاومة ضرورة ويجب ألا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

الاتصالات الفلسطينية