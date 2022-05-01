ردود فعل غاضبة على اتحاد الكرة من قرار إلغاء كأس غزة

غزة / سما /

عبر العشرات من الرياضيين والمدربين واللاعبين والإعلاميين عن غضبهم من قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء بطولة كأس غزة للموسم الحالي 2021-2022.

وكان اتحاد الكرة أبلغ الأندية بقرار إلغاء بطولة الكأس هذا الموسم بسبب وجود استحقاقات عديدة للمنتخبات الوطنية عربياً وآسيوياً في الفترة القادمة حسب ما ورد في الخطابات الرسمية الموجهة للأندية.

وظهرت الكثير من الآراء الغاضبة على قرار اتحاد الكرة، حسب ما جاء في تغريدات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره المدرب محمد صيدم بمثابة "استخاف بالرياضة في غزة".

وقال مدرب الصداقة عبد الكريم الشيخ خليل أن سبب وجود بعض الاستحقاقات الخارجية للمنتخبات لن يؤثر على سير البطولة في غزة، خاصة أن المنتخب الأول لا يشارك معه لاعبين من غزة، على حد قوله.

أما لاعب الأهلي محمد بركات فقال أن سبب الإلغاء غير مقنع وفيه عدم احترام للرياضيين في غزة، وهو ما وافقه عليه الكثير من اللاعبين في ردود الفعل المستمرة على قرار اتحاد كرة القدم.

وتعتبر هذا الموسم الثاني توالياً الذي يتم إلغاء بطولة الكأس فيها، بعد الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه بسبب انتشار وباء كورونا، فيما كان شباب رفح بطل آخر نسخة بعدما تفوق على غزة الرياضي إدارياً في القضية التي وصلت المحكمة الرياضية حينها.