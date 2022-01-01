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ديمبلي يُبلغ لاعبي برشلونة بمعلومات مستقبله

الأحد 22 مايو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديمبلي يُبلغ لاعبي برشلونة بمعلومات مستقبله



وكالات / سما /

عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، لإثارة الجدل مجددا بشأن مصيره مع النادي الكتالوني، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وعدم موافقته على التجديد حتى الان.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ديمبلي أبلغ زملاءه في غرفة ملابس برشلونة، بأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله.

واعترف المهاجم الفرنسي بأن لديه "عروضا مهمة للغاية من أندية أخرى"، لكنه متردد بشأن القرار النهائي.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، لتؤكد اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ بالتعاقد مع ديمبلي، بشكل مجاني بعد نهاية عقده، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس البارسا، قد صرح مؤخرا بأن اللاعب الفرنسي يريد البقاء في كامب نو بالموسم الجديد.

#عثمان ديمبلي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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