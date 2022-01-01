ماذا يحتاج مانشستر سيتي أو ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي اليوم ؟

وكالات / سما /

اقترب سباق الدوري الإنجليزي من نهايته، حيث يتنافس ليفربول و مانشستر سيتي اليوم على حسم مصير لقب الدوري الإنجليزي، في ظل رغبة السيتي في الفوز بلقبه الخامس مع جوارديولا على صعيد البريميرليج.

ويتقدم فريق مانشستر سيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الريدز وسوف يستضيف أستون فيلا على ملعب الاتحاد اليوم في نفس التوقيت الذي سيلعب به ليفربول أمام وولفرهامبتون على ملعب الآنفيلد.

ولا يُمكن لفريق ليفربول أن يفز باللقب دون أن يحقق الانتصار على وولفرهامبتون، ثم عليه بعدها أن ينتظر تعثر مانشستر سيتي.

وفي حالة فوز ليفربول على وولفرهامبتون وفوز مانشستر سيتي على أستون فيلا فهذا يعني احتفاظ فريق بيب جوارديولا باللقب.

وهناك عدة سيناريوهات غير المحتملة التي يمكن أن تحدث، مثل أن يتعادل ليفربول ثم يخسر السيتي أمام أستون فيلا بستة أهداف أو أكثر.

ولذلك فإن السيناريو الواقعي يقول بأن ليفربول سيحتاج أن يتعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا أو أن يخسر المباراة مع فوز الريدز في نفس التوقيت.