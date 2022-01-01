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زيدان وضحيتان.. مبابي يقود ثورة في باريس سان جيرمان

الأحد 22 مايو 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان وضحيتان.. مبابي يقود ثورة في باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

يبدو أن اتفاق الفرنسي كيليان مبابي على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان سيكون له مستفيدون وضحايا أيضا.

وشهدت الفترة السابقة العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي سواء بالبقاء داخل جدران ملعب "حديقة الأمراء"، أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية واللعب بقميص ريال مدريد، بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

المثير أن مبابي وخلال مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لم يكتف فقط بالحصول على ما يريده من الجوانب المالية، بل أيضا حصل على ضمانات تتعلق بالجوانب الفنية.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن مبابي وضع عدة شروط للتجديد منها التخلص من شخصين لا يفضل العمل معهما في سان جيرمان، وهما المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فضلا عن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي.

فضلا عن ذلك، اشترط مبابي على الإدارة العمل بكل قوة على استقدام مواطنه زين الدين زيدان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

أيضا، طالب مبابي من الإدارة جلب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، خاصة أن استقدامه لن يكلف خزينة باريس سوى راتب اللاعب، كون عقده مع العملاق الكتالوني سينتهي في الصيف.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان #مبابي #ريال مدريد #عثمان ديمبلي

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