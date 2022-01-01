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كيليني يودع يوفنتوس والدوري الإيطالي بالدماء

الأحد 22 مايو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيليني يودع يوفنتوس والدوري الإيطالي بالدماء



وكالات / سما /

لعب جورجيو كيليني مباراته الأخيرة بقميص يوفنتوس يوم أمس في ضد فيورنتينا، والتي انتهت بفوز الفيولا بهدفين نظيفين ومع ذلك كان كيليني رجل الحدث بعد أن نزف الدماء بغزارة.

 

 

 

 

 

وشارك قلب الدفاع الإيطالي الخبير في مواجهة مع المهاجم البولندي كرزيستوف بيونتيك في أحد الكرات المشتركة والتي تسببت في إصابته.

 
 
 
 

 

 

ولم يدرك كيليني بعدها بأنه أصيب رغم أن الدماء كانت تسيل على وجهه حتى قام زملاؤه في الملعب بتنبيهه وذهب بعدها للعلاج.

#جورجيو كيلليني #الدوري الإيطالي #فيورنتينا #يوفنتوس

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