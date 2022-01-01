  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاردن: قتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات مخدرات كبيرة قادمة من سوريا

الأحد 22 مايو 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: قتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات مخدرات كبيرة قادمة من سوريا



وكالات - سما-

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، لافتا إلى أن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وأشار المصدر إلى أنه "وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637000 حبة كبتاغون و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وأنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مشددا على أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

هنية : لن نسمح مطلقًا باستباحة الأقصى أو العربدة في شوارع القدس

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

صحيفة عبرية : هكذا تستعد حماس لمعركة جديدة مع الاحتلال

54AWB

الصحة: لا إصابات بمرض "جدري القرود" في فلسطين وهو أقل خطورة وانتشاراً من الجدري

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

الاتصالات الفلسطينية