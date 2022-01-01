  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

اقتراح إسرائيلي بتسيير رحلات مباشرة إلى قطر لحضور مونديال 2022

الأحد 22 مايو 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح إسرائيلي بتسيير رحلات مباشرة إلى قطر لحضور مونديال 2022



القدس المحتلة / سما /

تنظر سلطات الاحتلال والسلطات القطرية في إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى قطر للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، بحضور مباريات مونديال 2022، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة.

وكما هو معروف، فإن الطيران الوسيط يطيل مدة الرحلة بشكل كبير، فبدلامن اختصارها بحوالي ثلاث ساعات في رحلة مباشرة، سيتطلب المسار في هذه الحالة، 7 ساعات إلى 10 ساعات في المتوسط.

وعلمت "اسرائيل هيوم" أن إسرائيل ستضع أمام السلطات القطرية اقتراحا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين خلال المونديال. وتأتي هذه المبادرة من جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الذين تربطهما على أرض الواقع، علاقات غير علنية. وترتكز المبادرة إلى حقيقة أن تسيير هكذا رحلات سيتطلب تواجدا إسرائيليا علنيا في العاصمة القطرية الدوحة، ناهيك عن أهمية تأمين الاتصالات المستمرة بين المسؤولين من كلا الجانبين.

وحسب "اسرائيل هيوم"، فإن التقديرات تشير إلى أن حوالي 15000 إسرائيلي فازوا في القرعة، واشتروا تذاكر لحضور المباريات في مختلف مراحل كأس العالم. من المتوقع كذلك، أن يفوز آلاف الإسرائيليين بالقرعة الإضافية التي ستقام قريبا، وسيشتري المزيد من المشجعين التذاكر من خلال الوكلاء ومكاتب التذاكر.

ويرجح مراقبون أن يبلغ عدد الإسرائيليين الإجمالي الذين يتوقع وصولهم إلى قطر خلال مباريات كأس العالم التي ستقام في تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى كانون الأول ديسمبر من هذا العام عشرات الآلاف.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

هنية : لن نسمح مطلقًا باستباحة الأقصى أو العربدة في شوارع القدس

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

صحيفة عبرية : هكذا تستعد حماس لمعركة جديدة مع الاحتلال

54AWB

الصحة: لا إصابات بمرض "جدري القرود" في فلسطين وهو أقل خطورة وانتشاراً من الجدري

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

الاتصالات الفلسطينية