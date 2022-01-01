رئيس وزراء هنغاريا : العقوبات ضد روسيا قنبلة ذرية والهجرة ستسحقنا

وكالات - سما-

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن بلاده تعارض العقوبات المتسرعة ضد روسيا، والتي هي بمثابة قنبلة ذرية تؤدي إلى مجاعة وهجرة جماعية غير مسبوقة.

وأضاف أوربان اليوم السبت في مؤتمر مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "نحن أمام شتاء قاس (قادم).. الصراع العسكري في أوكرانيا يضعنا في موقف صعب. هذا صعب بالنسبة لنا، لأننا عضو في الاتحاد الأوروبي، للك لا توافق هنغاريا على التدابير الاقتصادية غير المقبولة وغير المعقولة المتخذة في بروكسل ضد روسيا والتي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يجب عدم اتخاذ عقوبات متهورة، لأن العقوبات ضد روسيا تساوي قنبلة ذرية واحدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة أننا لن نكون قادرين على إطعام شعبنا فحسب (وإطعام الشعوب بالمجمل)، ولكن أيضا الحصول على الكثير من المهاجرين على حدودنا"، منوها بأن المجاعة ستخلق هجرة مدمرة للدول التي تقف في طريقها.

وبحسب أوربان، "في 2020-2021، كان أبطالنا أطباء، وهذا العام سيكون أبطالنا عمالا زراعيين، وسيُعتمد عليهم سواء كان لدينا خبز أم لا.. إذا لم نزود العالم بالطعام، فإن تدفقات الهجرة هذه ستفعل (وتغزونا).. لن يكون أولئك هم الذين يريدون أن يعيشوا بشكل أفضل، ولكن( سيتدفق) الأشخاص الذين يريدون البقاء على قيد الحياة، هذه الهجرة سوف تسحقنا".