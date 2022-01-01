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مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار

الأحد 22 مايو 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

يواصل مستوطنون، ومنذ شهر تقريبا، تجريف أراضٍ في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن المستوطنين يواصلون منذ شهر تجريف أراضٍ على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار؛ توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة".

وحذر من أن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين.

وقدّر دراغمة مساحة الأراضي التي تم تجريفها من قبل المستوطنين خلال هذه الفترة بنحو 30 دونما.

يذكر أن المستوطنين بدأوا منذ شهر تقريبا تجريف الأراضي الواقعة عند "معرش"، ووضعوا خزانا قبل عام، باستخدام آليات ثقيلة.

#مستوطنون #الأغوار الشمالية

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