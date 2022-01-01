  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لتكثيف الاقتحامات

الأحد 22 مايو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لتكثيف الاقتحامات



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما قدم  حاخاماتهم روايات عن الهيكل المزعوم.

وكانت جماعة ما يسمى "نساء من أجل الهيكل" دعت المستوطِنات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم "توحيد القدس"، الذي يحل في الـ29 من أيار الجاري، ضمن سعي جماعات المستوطنين لفرض الطقوس التوراتية العلنية في الأقصى.

كما دعا زعيم منظمة "لاهافا" الاستيطانية بنتزي غوبشتاين، المستوطنين إلى الحشد لاقتحام الأقصى في "يوم القدس" نهاية شهر أيار الجاري، باعتباره "يوم البدء بهدم قبة الصخرة"

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في "الأقصى".

#الاقتحام #مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

أول بيان من سرايا القدس "كتيبة جنين" بعد استشهاد أحد عناصرها

الأخبار الرئيسية

54AWB

الصحة: لا إصابات بمرض "جدري القرود" في فلسطين وهو أقل خطورة وانتشاراً من الجدري

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

Screenshot_13

ماهي "حركة كاخ" اليهودية الي شطبتها أمريكا من قائمة الإرهاب ؟

520222121155529

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

الاتصالات الفلسطينية