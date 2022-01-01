رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، استشهاد فتى في مخيم جنين، وإصابة شاب برصاص مستوطن في حي الشيخ جراح.

كما أبرزت استنكار الرئاسة الفلسطينية من قرار الخارجية الأميركية إلغاء تصنيف حركة "كاخ" الإرهابية الإسرائيلية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموافقة الكونغرس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئاسة: الإدارة الأميركية تكافئ أعداء السلام

- استشهاد فتى في مخيم جنين وإصابة شاب برصاص مستوطن في حي الشيخ جراح

- الرئيس يهاتف جميل مزهر مهنئا بنجاح أعمال المؤتمر الثامن للجبهة الشعبية وبانتخابه نائبا للأمين العام

- ارتقاء ثلاثة شهداء جراء عدوان إسرائيلي على جنوب دمشق

- اشتية يعزي باستشهاد الفتى الفايد: ندعو المجتمع الدولي لإدانة جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها

- مركزية "فتح": شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

- عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري

- منظمة حقوقية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية درعا بشريا لمدة ساعتين في جنين

- مؤتمر البرلمانات العربي يدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

"القدس":

- مستوطن يطلق النار على شاب في القدس.. شهيد وجريح ومواجهات في جنين ومخيمها.. إصابات بحالات اختناق شرق بلدة حانون

- الرئاسة تستنكر القرار الأميركي بإلغاء تصنيف حركة "كاخ" من قوائم الإرهاب

- 3 شهداء في غارات إسرائيلية بمحيط دمشق

- إخطارات بوقف العمل والبناء بستة منازل ومقهى في سلفيت

- أكدت على التوجه للجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل.. مركزية "فتح" تناقش تطورات الأوضاع واستمرار اعتداءات الاحتلال

- وصفتها بـ"جريمة حرب".. "الحركة العالمية" توثق استخدام جنود الاحتلال لطفلة فلسطينية كدرع بشرية في جنين

- زكريا الزبيدي: كل الذين فقدتهم لم أودعهم وآخرهم شقيقي داوود

"الأيام":

- جنين: إعدام فتى وإصابة حرجة لآخر برصاص الاحتلال خلال تسلل ومواجهات

- إصابة شاب برصاص مستوطن في حي الشيخ جراح ومواجهات في كفر قدوم

- الرئاسة تستنكر قرار إلغاء تصنيف حركة "كاخ" من قوائم الإرهاب

- "الصحة العالمية" تحذر: جدري القرود يواصل الظهور في عدد من دول العالم

- "الخارجية" تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابها

- أجبرت على الوقوف أمام مركبتهم لساعتين تقريبا: هكذا استخدم جنود الاحتلال الطفلة عهد "درعا بشرية" لاعتقال شقيقها

- "مركزية فتح" تناقش تطورات الأوضاع الميدانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

- حرب أوكرانيا: قصف روسي على دونباس وبايدن يوقع حزمة مساعدات ضخمة لكييف