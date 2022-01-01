الارصاد الجوية: إنخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد يكون غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا أحيانا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.