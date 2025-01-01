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سفير "إسرائيل" في أمريكا ينتقد الدعوة لإجراء تحقيق في اغتيال أبو عاقلة

الأحد 22 مايو 2022 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير "إسرائيل" في أمريكا ينتقد الدعوة لإجراء تحقيق في اغتيال أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت قناة "كان" العبرية، السبت، أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، دعوة عدد من سيناتورات مجلس الشيوخ في واشنطن إلى شروع مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" ووزارة الخارجية في تحقيق حول ملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر" كتب هرتسوغ أن الرسالة التي وقعها هؤلاء لا تعرض الحادثة بصورة منصفة وتتجاهل سياق الأحداث وبالتالي تتوصل إلى استنتاج خاطئ.

وادعى أن "حرية الصحافة غاية في الأهمية لإسرائيل"، قائلًا: إنه لا يجب لأي صحفي أن يموت أثناء أدائه مهامه".


واعتبر هرتسوغ أن السيناتورات سيحسنون صنعًا إذا ما ناشدوا السلطة الفلسطينية السماح لإسرائيل باستكمال التحقيق وفحص الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة.

#أمريكا #شيرين أبو عاقلة

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