حاخام إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت

القدس المحتلة/سما/

أكد الحاخام الإسرائيلي ستيفن بورغ، أن توجه السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل مسألة وقت فقط.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال الحاخام بورغ -الرئيس التنفيذي لمجموعة آيش غلوبال الصهيونية الدينية- إنه التقى أشخاصًا خلال زيارته للسعودية، أكدوا له أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مسألة وقت فقط.

وأشار بورغ إلى أن الأمر قد يستغرق عامين، مضيفًا أن "المجتمع السعودي مجتمع محافظ، وهم بحاجة لدفع البلاد إلى الأمام، لكن خلاصة القول هي أن إيران قضية مشتركة للجميع. إنهم ينظرون حولهم ويقولون إن إسرائيل حقًا مكان يمكننا الحصول فيه على فائدة اقتصادية"، على حد قوله.



وبعد زيارة أخيرة لرجال أعمال يهود إلى البحرين والسعودية، وصف الحاخام بورغ السعودية بأنها "مذهلة"، وأكد أن إعلان اليهودية والتأييد لإسرائيل في السعودية لم يسبب لهم مشكلة، وقال: "إنهم مفتونون جدًا بما يحدث في إسرائيل، وينتظرون شيء ما منا للمضي قدمًا".