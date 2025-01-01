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جيش الاحتلال يبدأ غداً مناورات جوية وبرية تستمر حتى الخميس

الأحد 22 مايو 2022 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يبدأ غداً مناورات جوية وبرية تستمر حتى الخميس



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أن ستبدأ غداً الأحد حتى الخميس مناورات لسلاح الجو الاسرائيلي ضمن مناورة "عربات النار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"ابتداء من غد الأحد حتى الخميس ستجري مناورات لـ"سلاح الجو" وسيكون هناك حركة نشطة لمجموعة متنوعة من الطائرات في جميع أنحاء البلاد".


وفي الوقت نفسه ، ستُجرى تدريبات عسكرية أخرى ستنظم خلالها حركة نشطة لقوات الأمن في جميع أنحاء اسرائيل، بما في ذلك منطقة لواء منشيه الإقليمي ووادي عارة ومنطقة "يزرعيل".

 
وأضاف المتحدث :"كما ستُجرى تدريبات عسكرية أخرى لقوات الجيش سيتخللها حركة نشطة للقوات في أنحاء مختلفة ضمن مناورات "عربات النار".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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