جيش الاحتلال يبدأ غداً مناورات جوية وبرية تستمر حتى الخميس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أن ستبدأ غداً الأحد حتى الخميس مناورات لسلاح الجو الاسرائيلي ضمن مناورة "عربات النار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"ابتداء من غد الأحد حتى الخميس ستجري مناورات لـ"سلاح الجو" وسيكون هناك حركة نشطة لمجموعة متنوعة من الطائرات في جميع أنحاء البلاد".



وفي الوقت نفسه ، ستُجرى تدريبات عسكرية أخرى ستنظم خلالها حركة نشطة لقوات الأمن في جميع أنحاء اسرائيل، بما في ذلك منطقة لواء منشيه الإقليمي ووادي عارة ومنطقة "يزرعيل".



وأضاف المتحدث :"كما ستُجرى تدريبات عسكرية أخرى لقوات الجيش سيتخللها حركة نشطة للقوات في أنحاء مختلفة ضمن مناورات "عربات النار".