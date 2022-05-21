فيديو: العشرات يتظاهرون امام منزل غيداء زعبي لمطالبتها بالبقاء في الائتلاف

القدس المحتلة/سما/

تظاهر مساء السبت العشرات أمام منزل عضو الكنيست الاسرائيلي من ميرتس غيداء ريناوي زعبي في مدينة "نوف هجليل"، حاملين لافتات"لا تفككوا حكومة التغيير" ، "لا لحكومة العنصرية والاقصاء، نعم لحكومة الوحدة" ، "قفوا معا بدون كراهية وخوف "،" لا ترجعوا لنا نتنياهو، لا تحضروا لنا بن غفير ".

وخرجت عضو الكنيست إلى المتظاهرين ، توزع الحلوى وقالت: " لبيد طلب مني أن ألتقي معه الاحد، سألتقي به ظهرًا. سوف أقابله ، وأسمع ، وأرى ، وأتحدث وسنرى ما سيحصل.أعرف مدى أهمية الديمقراطية ومستقبل الدولة بأكمله بالنسبة لنا جميعًا. أنا أعلم أيضًا أنكم تتفهمون الصعوبات الشخصية. أعدكم بأننا سنجد معًا حلاً للأزمة القائمة".