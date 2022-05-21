فيديو: العشرات يتظاهرون امام منزل غيداء زعبي لمطالبتها بالبقاء في الائتلاف

تظاهر مساء السبت العشرات أمام منزل عضو الكنيست الاسرائيلي من ميرتس غيداء ريناوي زعبي في مدينة "نوف هجليل"، حاملين لافتات"لا تفككوا حكومة التغيير" ، "لا لحكومة العنصرية والاقصاء، نعم لحكومة الوحدة" ، "قفوا معا بدون كراهية وخوف "،" لا ترجعوا لنا نتنياهو، لا تحضروا لنا بن غفير ".
وخرجت عضو الكنيست إلى المتظاهرين ، توزع الحلوى وقالت: " لبيد طلب مني أن ألتقي معه الاحد، سألتقي به ظهرًا. سوف أقابله ، وأسمع ، وأرى ، وأتحدث وسنرى ما سيحصل.أعرف مدى أهمية الديمقراطية ومستقبل الدولة بأكمله بالنسبة لنا جميعًا. أنا أعلم أيضًا أنكم تتفهمون الصعوبات الشخصية. أعدكم بأننا سنجد معًا حلاً للأزمة القائمة".
يسرائيل هيوم: تظاهرة أمام منزل عضو الكنيست المستقيلة من التحالف غيداء ريناوي زعبي تطالبها بعدم دعم حل الحكومة - رددوا هتافات: "لا تدعي نتنياهو وسموتريتش يعودون للحكم"، "لا تحضري لنا بن غفير" - خرجت زعبي إلى المتظاهرين وقدمت لهم القهوة والشاي والحلوى. pic.twitter.com/gIrPx31q0D— وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 21, 2022