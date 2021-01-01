رسميا.. رابطة الدوري الإسباني تقدم شكوى ضد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

مدريد/سما/

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بيانا رسميا اليوم السبت للإعلان عن التقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، لخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتجديد عقد كيليان مبابي.

وجاء في البيان: "في مواجهة الإعلان المحتمل لبقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، تريد الرابطة التأكيد أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية للكرة الأوروبية، مما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط، ليس فقط للمسابقات الأوروبية، بل الدوريات المحلية".

وأضاف البيان: "إنها فضحية أن ناديا مثل باريس سان جيرمان خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة فريق رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم (2021/2022)".

وأشار البيان، إلى تقدم "الليغا" بشكوى ضد باريس سان جيرمان للاتحاد الأوروبي والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا، والهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، للدفاع عن النظام الاقتصادي للكرة الأوروبية واستدامتها.

وتابع البيان: "في مناسبات سابقة، قدمت الليغا بالفعل شكاوى ضد سان جيرمان لعدم امتثاله للعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على سان جيرمان، على الرغم من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية للعقوبات في قرار غريب".

وواصل البيان: "تشير هذه السلوكيات بشكل أكبر إلى أن الأندية الحكومية لا تحترم أو ترغب في احترام قواعد قطاع اقتصادي لا يقل أهمية عن كرة القدم، وهي مفتاح لاستدامة مئات الالاف من الوظائف".

وختم البيان: "هذا النوع من السلوك بقيادة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، نظرا لوضعه كعضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، يشكل خطرا على كرة القدم الأوروبية بنفس مستوى السوبر ليغ".

يذكر أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أعلن رسميا تجديد عقد مبابي حتى عام 2025، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الباريسي مع ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.