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العراق يعترض على ذكر "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

الأحد 22 مايو 2022 01:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعترض على ذكر "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي



القاهرة/سما/

سجل محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، اعتراضه على ذكر اسم "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.


وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن المكتب الإعلامي لمحمد الحلبوسي قد أكد في بيان تسجيله اعتراضه على ذكر اسم "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة.


وطالب رئيس النواب العراقي باستبدال اسم "دولة إسرائيل" بـ"الكيان الإسرائيلي المحتل"، وهو ما شدد عليه خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد، اليوم، لبحث الأوضاع بمدينة القدس المحتلة.
 


ونادى محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بتضمين شروع مجلس النواب في بلاده بإقرار قانون حظر التطبيع مع "الكيان الصهيوني".


وأقر مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في الحادي عشر من الشهر الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل.


وقال المكتب الإعلامي للبرلمان إنّ "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والمقدّم من اللجنة القانونية".


وأوضح أن القانون يهدف إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".


وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.


وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، إن البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل.


يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".


ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

#العراق #اسرائيل #مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي #فلسطين #التطبيع مع اسرائيل

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