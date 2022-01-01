"اسرائيل" تؤكد رسمياً تسجيل أول إصابة بجدري القرود

القدس المحتلة/سما/

أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم السبت ، رسميا بتسجيل أول اصابة بجدري القرود.



وقال موقع واللا العبري "بعد انتهاء فحص العينة في مختبر معهد الأبحاث البيولوجية، وزارة الصحة تؤكد رسميا إصابة الشخص الذي دخل مستشفى إيخبلوف أمس بمرض "جدري القرود".

و اكتشف أطباء إسرائيليون، أمس الجمعة، أول حالة إصابة بشرية بمرض جدري القرود في البلاد.



وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنه قد "تأكدت الحالة لدى رجل وصل مؤخرا إلى إسرائيل من أوروبا الغربية".



وأضافت الصحيفة أن المريض حاليا يتواجد في عيادة في تل أبيب، كما ذكرت أن حالته لا تسبب قلقا لدى الأطباء، فهو يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يبقى حاليا في الحجر الصحي تحت إشراف الأطباء.



و انتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.



