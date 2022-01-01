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حسين الشيخ يعقب على القرار الأمريكي برفع "حركة كاخ" عن قوائم الإرهاب

السبت 21 مايو 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يعقب على القرار الأمريكي برفع "حركة كاخ" عن قوائم الإرهاب



رام الله/سما/

عقب الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم السبت، على القرار الأمريكي برفع حركة كاخ اليهودية المتطرفة عن قوائم الارهاب الأمريكي

وقال الشيخ ،عبر حسابه على تويتر "القرار الامريكي برفع حركة كاخ الارهابية عن قوائم الارهاب الامريكي مثير للاستهجان والاستغراب !!.

وأضاف "وفي نفس الوقت اصرار الكونغرس الامريكي على ابقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الارهاب !!!!! ، هذه هي المظلمة المستمره والكيل بمكيالين والانتصار للظلم.

وفي وقت سابق شطبت وزارة الخارجية الأمريكية خمس منظمات من قائمة المنظمات الإرهابية، بينها حركة كاخ اليهودية المتطرفة، والجماعة الإسلامية التي تنشط في مصر.
والمنظمات هي: منظمة إيتا الباسكية الانفصالية، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة كاخ اليهودية المتطرفة، ومجلس شورى المجاهدين في محيط القدس، والجماعة الإسلامية.


وأشار بيان الخارجية الأمريكية  إلى أن التصنيفات الخاصّة بالإرهاب العالمي لعناصر هذه المنظمات سوف تظل قائمة من أجل مساندة إجراءات إنفاذ القانون وعدم إطلاق سراح الأصول المجمدة العائدة لعناصرها النشطين.

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