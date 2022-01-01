  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مستوطن يقدم بلاغاً كاذباً عن عملية فدائية لسبب غريب

السبت 21 مايو 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن يقدم بلاغاً كاذباً عن عملية فدائية لسبب غريب



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مستوطناً اتصل الليلة الماضية بشرطة الاحتلال وقدم بلاغاً كاذبا عن حدث أمني في مستوطنة "ميتار" قرب الخليل.

وأضافت الصحيفة، أن المستوطن قال لشرطة الاحتلال بصوت خائف ومرتجف إنه رأى يهودا متدينين يركضون ويقولون بأن هناك مصاباً بالطعن أو إطلاق النار، وأنه شاهد شابا يبدو عليه بأنه فلسطيني وعليه آثار دماء. 

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال وصلوا لمكان البلاغ وبدأوا بأعمال بحث واسعة، ولم يعثروا على أي شيء في المكان.

وأوضحت: وعندما قامت شرطة الاحتلال بالاتصال برقم الهاتف الذي زودهم به المستوطن مقدم البلاغ، تبين بأن الرقم يعود لمستوطن آخر يسكن في مستوطنة "موديعين عيليت" ولا يعرف شيئا عن الحادثة.

وبحسب "معاريف" فإن شرطة الاحتلال عثرت في وقت لاحق على المستوطن الذي قدم البلاغ الكاذب، وهو من بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة ويبلغ من العمر ١٩ عاماً. ووفقا للصحيفة، فإن المستوطن اعترف خلال التحقيق معه بأنه قدم بلاغاً كاذباً حول عملية فدائية حتى تعجب صديقته وعائلتها به، بعد أن كانت عائلتها ترفض علاقتهما.

#مستوطن #عملية فدائية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

صحيفة ترسم الخارطة السياسية المقبلة لـ"إسرائيل" بعد استقالة زعبي

ضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في رام الله

بينيت: مستقبل "اسرائيل" في خطر

الأخبار الرئيسية

20220521070012 (1)

مسؤول إسرائيلي: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

E_PnwqmWEAk03cY-e1631968851766-750x470

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

وزير التعليم: سنباشر بتطبيق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

جنرال إسرائيلي :من لا يرد الآن بقوة يستدعي لنفسه انتفاضة ثالثة

الاتصالات الفلسطينية