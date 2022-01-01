مصر: فيديو صادم لرجل يعتدي على طليقته وطفلته يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاغ "حق نوران البلقا" التريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة للسحل هي وابنتها على يد طليقها في أول جلسة للرؤية.

وظهر في الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل، لحظة تهجم الأب وعائلته على الأم، والاعتداء عليها جسديا ولفظيا.

وكتبت شقيقة نوران البلقا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم. الشخص ده طليق اختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية .. حاول يشدها غصب من ايدين اختي التانية بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على اخواتي الاتنين بالضرب"،وتابعت: "عايزه حق اخواتي والبنت الصغيره اللي متمرمطه بين رجليهم".

وتصدر هاشتاغ #حق_نوران_البلقا، و#القبض_على_احمد_الجواد التريند في مصر، وسط مطالبات بتدخل المجلس القومي للمرأة، ووضع عقوبة وقوانين صارمة لإنهاء معاناة المرأة مع العنف.

ونشرت عائلة نوران البلقا بيانا شرحت فيه تفاصيل القضية، ومحاول الأب خطف ابنته بعد الطلاق بشكل دائم.