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الكشف عن أفضل لاعب في "البريميرليغ "هذا الموسم (فيديو)

السبت 21 مايو 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أفضل لاعب في "البريميرليغ "هذا الموسم (فيديو)



لندن/سما/

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" هذا الموسم.

وحصد جائزة أفضل لاعب، البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير و20 قائدا لفرق الدوري ولجنة من خبراء كرة القدم.

وتفوق النجم البلجيكي في التصويت على 7 منافسين أبرزهم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بالإضافة لكل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام)، جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، بوكايو ساكا (أرسنال)، جارود بوين (وستهام يونايتد) وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

ويعتبر دي بروين رابع لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يحصد الجائزة مرتين خلال مسيرته، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي نيمانيا فيديتش (مانشستر يونايتد) والفرنسي تيري هنري (أرسنال).

ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 أهداف.

#الدوري الانجليزي الممتاز #البريميرليج #كيفين دي بروين

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