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مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

السبت 21 مايو 2022 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي



القاهرة/سما/

أفاد الإعلام المصري بأن السلطات المصرية ألقت القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد إثر حادث تصادم بسيارته.


وبحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، فقد كشفت التحريات أن "المتهم كان يسير بسرعة عالية بمنطقة الشيخ زايد، فاصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر عن تحطيمها وإصابة 4 أشخاص، تم التحفظ عليه وسيارته وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة".

وأشارت شبكة "مصراوي" إلى أن النيابة العامة بالجيزة استمعت لأقوال الفنان مصطفى هريدي، حيث قال في التحقيقات إنه "كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته، فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، مضيفا: "مكنش قصدي أخبطهم".

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

#مصر #مصطفى هريدي

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