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بعد اكتشاف ثغرة في "جي ميل".. تحذير لملايين المستخدمين

السبت 21 مايو 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اكتشاف ثغرة في "جي ميل".. تحذير لملايين المستخدمين



وكالات

يعد موقع "جي ميل" خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شهرة وأمانا في العالم، لكن تحذيرا جديدا بشأن "رمز المصادقة" أثار قلقا كبيرا وسط المستخدمين.


وكشف الباحث الأمني يوسف صمودة، في منشور على مدونة تقنية، أن عيوبا في "رمز المصادقة"، الذي يصدره "Gmail"، مكنته من استغلال ثغرات أمنية في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، واختراق حسابات.

وأوضح صمودة أنه كان قادرا على استغلال عمليات إعادة التوجيه في Google OAuth وربطها بأنظمة حماية على فيسبوك لاختراق الحسابات.

ويعد Google OAuth من الأنظمة، التي تستخدمها أمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر وغيرها، للسماح للمستخدمين بربط حساباتهم بمواقع خارجية.


وأبرز صمودة أنه "كان من الممكن استغلال هذه الثغرة على نطاق واسع"، مؤكدا أنه حصل على نحو 45 ألف دولار كـ"مكافأة" من فيسبوك، مقابل الخلل الأمني الذي اكتشفه.

وتعليقا على الاكتشاف، أصدر موقع "Malwarebytes Labs" المتخصص في الأمن المعلوماتي، تحذيرا لأي شخص يستخدم الحسابات المرتبطة ببضعها، وقال: "تم اختراع الحسابات المرتبطة لتسهيل عملية تسجيل الدخول.. لكننا لا نوصي بذلك، لأنه إذا حصل أي شخص على كلمة مرور واحدة فقط، فسيكون بمقدروه التحكم في كل الحسابات الأخرى".

وفي حال جعلك هذا التحذير غير مطمئن، فبإمكانك إلغاء ربط الحسابات، بما في ذلك Google OAuth.

وفي فيسبوك، مثلا، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الإعدادات"، وبعدها "مركز الحسابات" و"الحسابات والملفات الشخصية"، حينها يمكنك اختيار "إلغاء الربط".

ويمكنك القيام بنفس الأمر مع المواقع الأخرى، مثل تويتر وأمازون ومايكروسوفت..

#جي ميل

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