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الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بستة منازل ومقهى في سلفيت

السبت 21 مايو 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بستة منازل ومقهى في سلفيت



سلفيت/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بوقف العمل والبناء في ستة منازل قيد الانشاء وأخرى مأهولة ومقهى في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأوضحت محافظة سلفيت في بيان صحفي اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل والبناء في ستة منازل ومقهى، تعود ملكيتها للمواطنين محمد عفيف علي أحمد، وعبد الرحيم محمود طه، ويونس وجيه الديك، وسميح الناطور ادم مرعي، والمواطن شريف فتحي علي أحمد.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن المحافظة وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ستعمل على متابعة هذه الاخطارات قانونيا، وستبذل كل جهد ممكن لتعزيز صمود وثبات المواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان.

#سلفيت

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