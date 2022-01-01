الصحة بغزة: لم نسجل أي حالات لجدري القردة ولدينا خطط لمواجهته

غزة/سما/

أعلنت ‏وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، أنها لم تسجل أي حالات لجدري القردة وأن لديها خطط لمواجهة المرض في القطاع.

هذا وسجلت "إسرائيل"، مساء الجمعة، أول إصابة بجدري القردة في صفوف مواطنيها.

وقال كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت "تم تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية"

وحذر خبراء بريطانيون ومن منظمة الصحة العالمية من أن الأسوأ فيما يتعلق بمرض جدري القرود لم يأت بعد، وذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس لوباء عالمي.

واستنفرت منظمة الصحة العالمية، مؤسساتها من خلال اجتماع طارئ، الجمعة، لبحث المخاوف التي تصاحب التفشي المخيف لجدري القرود.





ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستراتيجية بالمنظمة والفريقِ الاستشاري المعني بالأوبئة لبحث تفشي العدوى التي سجلت أكثر من 100 حالة خارج البلدان الإفريقية، حيث تستوطن العدوى.