المغرب.. "بيت مال القدس" تطلق جائزة إعلامية تخليدا لـلشهيدة"أبو عاقلة"

الرباط/وكالات/

قررت وكالة بيت مال القدس، إطلاق جائزة "القدس الشريف" للتميز الصحفي في الاعلام التنموي، الاثنين، بالرباط، تخليدا للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.



وقال بيان للوكالة: إن الدورة الأولى لهذه الجائزة تحمل اسم "دورة الصحفية المقدسية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة، بحسب البيان، من خبراء في الصحافة والاعلام، مغاربة وفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أن الوكالة ستعلن أيضا عن منحة خاصة لدعم الحريات في الصحافة والإعلام في القدس، يقدمها مرصد "الرباط" للملاحظة والرصد والتقويم، التابع لها في القدس، تكريما لروح الصحفية المقدسية الشهيدة شيرين ابو عاقلة وزملائها الذين قضوا دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والسلام.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، قُتلت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واتهمت كل من شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أبو عاقلة، فيما أعلنت إسرائيل عن فتح تحقيق وقالت إنها "لا تستبعد أي فرضيات".

وتعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف (يوجد مقرها في المغرب)، الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي.

وتعنى لجنة القدس بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات ومراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال.