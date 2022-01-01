آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (22 مايو).

وقالت الداخلية، إن للمتبقي من الأولى، والثانية حتى الرقم (170) من الكشف الجديد رقم (2022/22) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) اضغط هنا.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأربعاء في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

الأحد 5/22: فحص الحافلات (باقي 2-5).

الإثنين 5/23: فحص الحافلات (6-8).

الثلاثاء 5/24: فحص الحافلتين (9 و10). كما أكدت ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا.