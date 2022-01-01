  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غداً- النطق بالحكم على أسرى نفق الحرية

السبت 21 مايو 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- النطق بالحكم على أسرى نفق الحرية



القدس المحتلة/سما/

تعقد محكمة إسرائيلية، يوم غد، الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" وتمكنوا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "الجلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.
 
والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين؛ وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان؛ ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عن محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بعد أن كانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

#نفق الحرية

الأكثر قراءة اليوم

ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء حركة فتح في جامعة بيرزيت

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

ضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في رام الله

صحيفة ترسم الخارطة السياسية المقبلة لـ"إسرائيل" بعد استقالة زعبي

الأخبار الرئيسية

1628636f1742df_OEKLNJPMQIGFH (2)

بدء العد التنازلي لحكومة بينيت.. خطوة زعبي تنذر رسميًا باتجاه انهيار التحالف

جدري-القرود-يغزو-العالم-وبريطانيا-تلجأ-للقاح-التقليدي-780x457

إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن مرض "جدري القرود"...

البحرية الاسرائيلية

تدريبات إسرائيلية لإحباط هجوم افتراضي لـ"حزب الله" على منصات الغاز

عيد الأضحى

فلكيا ..هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

بينيت يسترضي المستوطنين للحفاظ على حكومته وتحسين صورة حزبه

الاتصالات الفلسطينية