منظمات هندية: "إسرائيل" تعمل لجعل النكبة حدثا مستمرا للشعب الفلسطيني

نيزدلهي/سما/

أكدت مؤسسات ومجموعات هندية تضامنها مع الشعب الفلسطيني ونضالاته في ذكرى مرور 74 عاما على نكبته وتشريده من أرضه.

وقالت هذه المنظمات وهي: شبكة التضامن بين الهند وفلسطين، ومنتدى الصداقة الهندية الفلسطينية، والمؤسسة الهندية الفلسطينية، في بيان مشترك لها عقب ختام اجتماعها في العاصمة الهندية نيودلهي في الذكرى الـ74 للنكبة، إن إسرائيل ومن خلال محاولة فرض أجندتها الاستعمارية تسعى لأن تجعل من النكبة حدثا سياسيا مستمرا لترسيخ وتثبيت هذه الأجندة عبر أداوتها الاحتلالية .

وقدم سفير دولة فلسطين لدى الهند عدنان أبو الهيجاء، نبذة تاريخية عن النكبة، مؤكدا ضرورة تشكيل قاعدة واسعة من التضامن العالمي مع شعبنا.

وطالب المهتمين بالعدالة وحقوق الإنسان في العالم بالتحدث بصوت عال ونشر الوعي العالمي بالوضع الفلسطيني.

واتفق أبو الهيجاء مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الهندية المذكورة على العمل المشترك من خلال وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بالظلم الواقع على الفلسطينيين بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي .

كما جرى الاتفاق على التواصل مع البرلمانيين وصناع الرأي العام، للحد من التواطؤ الهندي المتزايد مع الأعمال الوحشية الإسرائيلية المروعة، والعمل مع كل الأطراف على إنهاء الاحتلال بكل أشكاله العنصرية وتعزيز حركة مقاطعته.