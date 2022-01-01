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شاهد..السيسي لـ"المسيئين": "دي صدقة جارية.. انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا كدا"؟

السبت 21 مايو 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..السيسي لـ"المسيئين": "دي صدقة جارية.. انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا كدا"؟



وكالات - سما-

 

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد من الاطلاع على الدراسات والتقارير الخاصة بالمشاريع التي يتم إنشاؤها قبل الحديث عنها وتفريغها من مضمونها بدون أي دراسة أو فهم للموضوع.

وخلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، قال السيسي: "ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه جهد كبير من الدولة لأن دا جحود مع كرم ربنا.. ومفيش أي كلمة بتتقال كذب أو بهتان إلا وربنا شايفها، واللي بيكدب وبيقول إفك وبهتان على الناس سيحاسب على ذلك".

وعلق السيسي على الإساءة للمسؤولين من الدولة قائلا: "كل مسؤول من الدولة يساء له، ويقال فيه كلام كذب ويتم الإساءة له أو تفريغ الموضوعات التي نعمل عليها ونبذل فيها جهد، فهي تعتبر صدقة جارية لهذا المسؤول لما يقابل ربنا"، مؤكدا أن "أعراض الناس من الحكومة التي يتم الإساءة ليها صدقة جارية لينا بناخد عليها ثواب".

وتابع: "انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا عادي كدا؟ لا.. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل رديء حسابه على الله".

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