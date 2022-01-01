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محكمة غعسكرية اسرائيلية تنطق بالحكم على أسرى "جلبوع" غدا

السبت 21 مايو 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة غعسكرية اسرائيلية تنطق بالحكم على أسرى "جلبوع" غدا



القدس المحتلة / سما /

تعقد المحكمة العسكرية بالناصرة يوم غد الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا في أيلول الماضي بعملية "نفق الحرية"، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) وأيهم كممجي (35 عاما) ومناضل انفيعات (26 عاما)، وزكريا الزبيدي (45 عاما).

وكانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، بطلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

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