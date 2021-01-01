اتحاد كرة القدم يقرر إلغاء بطولة كأس غزة ويحدد السبب !

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم في غزة بشكل مفاجئ عن إلغاء بطولة كأس غزة للموسم الحالي 2021-2022، والاكتفاء ببطولات الدوري في مختلف الدرجات.

وخاطب اتحاد الكرة جميع الأندية بقرار الإلغاء للعام الثاني على التوالي بعد إلغاء البطولة الموسم الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

ونوه اتحاد الكرة إلى أن سبب الإلغاء هو وجود استحقاقات عديدة للمنتخبات الوطنية عربياً وآسيوياً في الفترة القادمة وعليه يتعذر إقامة البطولة.

وستضطر أندية غزة لانتظار شهر أكتوبر أو نوفمبر على أقل تقدير لبداية منافسات الموسم القادم بعد نهاية بطولة الدوري الحالي المتوقع في بداية شهر يوليو القادم.