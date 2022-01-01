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منتخب الشاطئية يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

السبت 21 مايو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الشاطئية يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا



جدة / سما /

ضَمن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية التأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في السعودية رغم الخسارة أمس من منتخب البحرين.

واستفاد الفدائي من فوز البحرين على السعودية (3×1)، وتصدر المجموعة الثانية برصيد (6) نقاط، فيما حل الفدائي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وودعت السعودية البطولة بخسارتين.

ويواجه الوطني نظيره العماني متصدر المجموعة الأولى في مباراة نصف النهائي التي تقام الأحد القادم، وفي نفس الوقت ستجمع المباراة الأخرى الإمارات مع البحرين.

وفي حالة فوز الفدائي على عُمان سيتأهل للمباراة النهائية التي ستُلعب يوم الاثنين في نفس وقت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سيخوضها المنتخب حال الخسارة من عُمان.

ويعتبر المنتخب العُماني من أقوى فرق آسيا في الكرة الشاطئية وسبق له المشاركة في بطولة كأس العالم أكثر من مرة.

#منتخب الشاطئية #بطولة غرب آسيا #السعودية #منتخب البحرين

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