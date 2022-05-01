خدمات جباليا يتعاقد مع مدير فني جديد (صورة)

غزة / سما /

كشفت إدارة نادي خدمات جباليا، اليوم السبت، عن تعاقدها مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة الطائرة في النادي.

وأعلن المشرف الرياضي لخدمات جباليا، تعاقد النادي مع الكابتن وسام جاد الله، لقيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة للعبة في قطاع غزة.

ويعد جاد الله من المدربين المميزين وأصحاب البصمات الكبيرة في لعبة الطائرة، وسبق أن كان مدرباً لنادي الصداقة الرياضي ونادي شباب جباليا، ونماء والشجاعية.

يشار إلى أن طائرة خدمات جباليا توجت مؤخراً بلقب بطولة وطن واحد لكرة الطائرة، وتستعد لخوص منافسات بطولة المربع الذهبي لدوري الدرجة الممتازة.



