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موجة الغبار تنتهي اليوم وامطار خفيفة غدا

السبت 21 مايو 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة الغبار تنتهي اليوم وامطار خفيفة غدا



رام الله / سما /

تأثرت المنطقة مع ساعات فجر اليوم السبت، بموجة غبار قادمة من الشرق، حيث ارتفعت نسبة الغبار في الأجواء، وتدنت الرؤية الأفقية بشكل واضح في مختلف المناطق خاصة الوسطى والجنوبية.

وقال الراصد الجوي لشبكة معا داود طروة، ان موجة الغبار ستنتهي مع ساعات مساء اليوم، ويرافق انتهاء الغبار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، بحيث تتحول الأجواء لتصبح باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا خلال ساعات النهار، وباردا نسبيا خلال ساعات الليل، كما من المتوقع ان تسقط امطار خفيفة فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة خلال ساعات الصباح وساعات الليل.

#الغبار #الأجواء #الطقس

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