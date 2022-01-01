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"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الفايد وتطالب الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها

السبت 21 مايو 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الفايد وتطالب الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحامات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها، وآخرها فجر اليوم، وأدت لجريمة الإعدام الميداني للشهيد الفتى أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة فتى آخر بجروح حرجة.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات او ممارسات جيش الاحتلال.

وحذرت من مغبة التعامل مع شهدائنا كأرقام وبيانات إحصائية، ما يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم وتصعيد عدوانها ضد شعبنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، مشددة على أنها تتابع ملف جرائم الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحاكم المختصة.

ودعت الخارجية والمغتربين الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

#وزارة الخارجية

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