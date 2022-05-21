الشيخ عزام يهنئ الجبهة الشعبية بانتخاباتها

غزة / سما /

هنّأ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت ، رفاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنجاح مؤتمرهم وانتخاب قيادتهم.

وأكد عزام في تصريح صحفي، أن إعادة انتخاب الرفيق أحمد سعادات أميناً عاماً للجبهة وانتخاب الرفيق جميل مزهر نائباً له، يحمل دلالات واضحة تؤكد الجبهة من خلالها استمرار نهجها المقاوم والإصرار على التمسك بالحقوق والثوابت.

ووجه الشيخ عزام التحية للجبهة الشعبية وقيادتها وكوادرها وأعضائها، متمنياً التوفيق للرفاق القادة لتعزيز صمود شعبنا وتعزيز مقاومته حتى تحقيق أهدافه.