الصحة الإسرائيلية تجتمع على خلفية الاشتباه بأول إصابة بمرض جدري القرود

القدس المحتلة / سما /

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستعقد اجتماعا على خلفية الاشتباه بأول إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة أن "اجتماعا لطاقم متخصص في وزارة الصحة الإسرائيلية سيعقد اليوم على خلفية الاشتباه بوجود أول حالة إصابة بـ جدري القردة في إسرائيل".

وكانت القناة 12 العبرية قد أكدت أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل.

ويعد مرض جدري القرود من الأمراض النادرة التي يسببها فيروس يحمل الاسم ذاته، ورغم عدم وجود علاج حتى الآن فهناك العديد من الطرق التي تقي من العدوى.

وتم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في سنة 1958، أي قبل 64 عاما، عندما تفشى مرض شبيه بالجدري في مستعمرات بحث جمعت فيها قرود، ومن هنا جاء اسم "جدري القرود".

وينتقل الفيروس إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره من إنسان إلى آخر محدود حتى الآن.

ويتراوح في العادة معدل الموت في الحالات الناجمة عن جدري القرود بين 1 و10%، وتلحق معظم وفياته بالفئات الأصغر سنّاً.