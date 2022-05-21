20 شهيداً من جنين بينهم فتاة منذ بداية عام 2022

جنين / سما /

ارتفع اليوم السبت ، عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري 2022 إلى20 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود ومستوطنين، بعد ارتقاء الشهيد المقاوم ابن سرايا القدس- كتيبة جنين أمجد الفايد.

أول شهداء جنين الذي ارتقوا هذا العام هو الفتى محمد أكرم أبو صلاح 17 عاماً من اليامون، واستشهد في 14 من شباط/ فبراير، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وفي مطلع آذار/ مارس استشهد المقاومان من سرايا القدس- كتيبة جنين عبد الله أحمد الحصري 23 عاماً، وشادي خالد نجم 19 عاماً، من مخيم جنين خلال تصديهما لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم.

ونفذ الفدائي ضياء أحمد حمارشة 27 عاماً في 29 من مارس، عملية إطلاق نار بمدينة "تل أبيب" أدت لمقتل 5 مستوطنين.

وفي نهاية مارس استشهد الشابان سند محمد أبو عطية 17 عاماً من مخيم جنين، ويزيد نضال السعدي 23 عاماً من جنين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وفي الثاني من نيسان/ إبريل، استشهد المقاومان من سرايا القدس- كتيبة جنين خليل محمد طوالبة (24 عاما) من مخيم جنين، وصائب تيسير عباهرة (30 عاما) من جنين، برصاص قوات إسرائيلية خاصة على مفترق بلدة عرابة.

وفي الثامن من إبريل نفذ ابن مخيم جنين الفدائي رعد فتحي حازم 29 عاماً، عملية في "تل أبيب"، قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب آخرون.

في اليوم التالي لاستشهاد رعد، استشهد المقاوم ابن كتيبة جنين أحمد ناصر السعدي 23 عاماً خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وفي 11 ابريل استشهد الفتى محمد حسين زكارنة 17 عاماً من جنين برصاص قوات الاحتلال التي كانت تلاحق عائلة الشهيد رعد حازم.

كذلك استشهد الشابان شأس كممجي 29 عاماً من كفردان، ومصطفى أبو الرب 31 عاماً، في 14 من أبريل، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وفي اليوم التالي استشهد الفتى شوكت كمال عابد 17 عاماً من كفردان، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين.

كما استشهدت الفتاة حنان محمود خضور 18 عاماً من فقوعة في 18 من إبريل متأثراً بإصابتها برصاص الاحتلال في التاسع من ذات الشهر.

ومتأثراً بجراحه أيضاً، استشهد الشاب لطفي ابراهيم اللبدي 20 عاماً من اليامون في 22 من إبريل.

وفي 27 من إبريل استشهد الشاب أحمد محمد مساد 21 عاماً من برقين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وحملت الذكرى ال73 للنكبة نبأ استشهاد الأسير المقاوم داوود محمد الزبيدي 43 عاماً من مخيم جنين في 15 من مايو، بعد يومين من إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

واستشهد على أرض جنين الشاب سيف حفظي أبو لبدة 29 عاماً من مخيم نور شمس بطولكرم، والصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عاماً من القدس.