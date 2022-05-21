حماس تدين عملية إغتيال الفتي "فايد" وتؤكد بأنها ستزيد شعبنا إصرارا على المقاومة

غزة / سما /

نعّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، الفتى أمجد فايد (17 عاماً)، الذي ارتقى في وقت مبكر صباح اليوم، باشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم جنين، مؤكدة أن اغتياله بدم بارد جريمة ستزيد شعبنا إصراراً على المقاومة.



وقالت "حماس" في تصريح صحفي إنَّ "استهداف الاحتلال الصهيوني، الفتى فايد بالرّصاص الحيّ فجر اليوم في جنين، وتركه ينزف حتّى ارتقى شهيداً، وإطلاق النّار بشكل مباشر على الأهالي ومركباتهم، جريمة بشعة، وإرهاب متصاعد يفضح وحشية هذا الاحتلال وساديته، ويكشف حالة الارتباك والرّعب الذي يعيشه قادته وجنوده، بفعل حالة التلاحم الشعبي والمقاومة في جنين وعموم الضفة الغربية المحتلة".



وتقدمت الحركة، بخالص التعازي إلى عائلته، وإلى أهلنا في جنين البطولة، مشددة على أنَّ دماء الشهيد وكلّ دماء الشهداء الأبرار ستكون وقوداً لانتفاضة متجدّدة، وستزيد شعبنا إصراراً على تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال بكل الوسائل، حتّى ردعه وزواله عن أرضنا.