الشيخ: نرحب بدعوة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شامل بعملية اغتيال أبو عاقلة

رام الله / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بدعوة وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "نرحب بدعوة وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة وذلك بعد قرار إسرائيل إغلاق ملف التحقيق الخاص بهذه القضية".



وكانت "الخارجية الأمريكية" جددت دعوتها لإجراء تحقيق شامل وشفاف ومساءلة المتسبب في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين.



وكان 55 عضو كونغرس أميركي، وقعوا عريضة تطالب وكالة المباحث الفدرالية الأميركية "FBI" بالتحقيق في ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وعبر الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق إزاء ظروف قتل أبو عاقلة، مشددين على وجوب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم، مطالبين بتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين أميركية تحمي المواطنة الفلسطينية-الاميركية أبو عاقلة.

من جهته، قال سفير إسرائيل في واشنطن، إنه شعر بالإحباط بعد قراءة رسالة الكونغرس المطالبة، بإجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة.

