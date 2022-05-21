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أول بيان من سرايا القدس "كتيبة جنين" بعد استشهاد أحد عناصرها

السبت 21 مايو 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول بيان من سرايا القدس "كتيبة جنين" بعد استشهاد أحد عناصرها



جنين / سما /

أصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين، صباح اليوم السبت، بيانا عسكريا عقب استشهاد أحد عناصرها خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا"

بكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين ابنها المجاهد البطل أمجد وليد الفايد (17عاماً)، والذي ارتقى شهيداً في ساحة المواجهة والتصدي لهذا المحتل الغاصب والذي حاول التسلل إلى مخيمنا البطل فجر اليوم.

لقد حاولت قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم نصب الكمائن والتسلل من شارع حيفا على أطراف الجهة الغربية لمدينة جنين ومخيمها، ولكن بفضل الله تعالى ومن ثم يقظة مجاهدين الميامين تم كشف القوات الخاصة والتصدي لهم بكل بسالة من مجاهدي كتيبتنا الذين أمطروها بالرصاص والعبوات المتفجرة وإفشال مخططهم الخبيث.

إننا إذ ننعى شهيدنا البطل أمجد الفايد لنؤكد على موصلتنا درب الجهاد والمقاومة، وأن كل محاولات الاحتلال المجرم وإرهابه، لن تنال من عزيمة مقاتلينا وسنبقى له بالمرصاد حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

التحية كل التحية لشهداء شعبنا الأبرار والحرية للأسرى الأبطال والنصر حليف شعبنا بإذن الله.

وانه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – كتيبة جنين

السبت 20 شوال 1443هـ - 21 مايو 2022م

#سرايا القدس #كتيبة جنين

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