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نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

السبت 21 مايو 2022 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 21 مايو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "ايرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9850 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6722 وافداً.

وأوضحت، أن المغادرين توزعوا إلى 9649 مواطناً و130 أجنبياً، و71 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت هيئة المعابر، بأن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6496 مواطناً، و145 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

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