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شرطة المرور توضح حالة الطرق لليوم السبت

السبت 21 مايو 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة المرور توضح حالة الطرق لليوم السبت



غزة / سما /

 

نشرت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح.


ونوهت المرور، إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.


وأوضحت المرور، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد. 

وبينت أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطنين التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

#شرطة المرور #المرور بغزة

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