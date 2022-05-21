رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف مطالبة أعضاء من الكونغرس الأميركي بالتحقيق في ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ عشرات المصابين في الضفة بينهم ثلاثة برصاص الاحتلال الحي بالمزرعة الغربية

_ ترقب في مخيم جنين بعد تهديدات الاحتلال

_ "فتح" تحيي قيادات وكوادر أطرها التنظيمية وأبناء شبيبة بيرزيت على جهودهم لتكريس الحياة النقابية الطلابية المجسدة للديمقراطية

_ 55 عضو كونغرس أميركي يطالبون بالتحقيق في ظروف استشهاد أبو عاقلة

_ الأسيران العواودة وريان يواصلان اضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الاداري

_ البرلمان الفنزويلي يصادق على بيان داعم للقضية الفلسطينية

_ عضو الكنيست أبو شحادة: سأطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل

_ بايدن قد يلغي زيارته لإسرائيل بسبب الأزمة السياسية

_ "الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا طارئًا بعد تجاوز إصابات "جدري القرود" المئة في أوروبا

_ السفير انسطاس: نطالب بإعادة كافة الممتلكات والآثار التي سرقها الاحتلال والكف عن التنقيب

_ فلسطين وجنين وشيرين.. في حوارة

_ "كأنما مات دجلة أو الفرات.. مات النخيل في العراق"

الأيام:

_ مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة والمستوطنون ينفذون المزيد من الاعتداءات

_ أميركا تكرر الدعوة لتحقيق شامل وشفاف في قتل الصحافية أبو عاقلة

_ آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

_ العشرات يتظاهرون ضد الاحتلال بالشيخ جراح

_ أميركا تزيل حركة "كاخ" العنصرية من قائمة الارهاب

_ اسرائيل: الغموض يخيم على المشهد السياسي بعد فقدان الحكومة الأغلبية البرلمانية

_ "كهرباء القدس" تضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في بيتونيا

_ "الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث انتشار مرض جدري القرود في عدد من دول العالم

_ سورية: عدوان اسرائيلي جديد على ريف دمشق

القدس:

_ عشرات الإصابات بالرصاص والمئات بالاختناق خلال تظاهرات واعتداءات بالضفة

_ الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى وسط إجراءات اسرائيلية مشددة

_ عائلة الأسير المضرب عواودة تحذر من استشهاده

_ واشنطن تشطب حركة "كهانا حي" عن لائحة المنظمات الإرهابية

_ وتلوح بإيقاف خطة الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين بسبب القيود على دخول الضفة

_ بايدن قد يلغي زيارته المقررة لإسرائيل في حزيران المقبل

_ البنتاغون يبحث قضية أبو عاقلة مع غانيتس.. وتفاصيل جديدة في التحقيق الفلسطيني