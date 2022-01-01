  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة المصرية تصدر بيانا عن انتشار جدري القرود

السبت 21 مايو 2022 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية تصدر بيانا عن انتشار جدري القرود



القاهرة/سما/

استبعد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، تحول مرض جدري القرود إلى جائحة عالمية، وذلك في ظل انتشاره بعدد من الدول الأوروبية مؤخرا.

وقال عبد الغفار إن "الفيروس المتسبب لجدري القرود قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال".

وبيّن متحدث الصحة المصرية أن أعراض جدري القرود تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، وتم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

وأردف قائلا: "الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا، ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية، ويتم قياسها بأرقام فردية، والفيروس غير مشابه لطبيعة فيروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة، لكن جدري القرود معروف لنا، ولدينا خبراء متخصصين في التعامل معه".

وأكد عبد الغفار أن "جدري القرود لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، وهو ما يجعل أنه من غير المرجح تحوله لجائحة عالمية مثل كورونا"، مشيرا إلى أن متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص مصاب أقل من 1، مما يعني أن ظاهرة هذا المرض من الممكن أن تتلاشى بشكل طبيعي.

#مصر #الصحة المصرية #جدري القرود

الأكثر قراءة اليوم

عوض الله “الخائن” و”الأمير الواهم الضال”: اتهامات جديدة برسالة ملكية أردنية مُفصّلة لـ”حمزة بن الحسين”

لهذا السبب .. بايدن قد يلغي زيارته الى إسرائيل

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

أسعار صرف العملات

رغد صدام حسين تعلق على "زلة لسان" بوش وتكشف بماذا كان يلقبه والدها الراحل (فيديو)

يديعوت: ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة "زعبي"

الأخبار الرئيسية

محدث: ارتقاء ثلاثة شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق (فيديو)

اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

الاحتلال الاسرائيلي :"حماس" ليست معنيّةً بالتصعيد ولكنّها ستُشعِل المنطقة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"مواجهة شاملة"

ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء حركة فتح في جامعة بيرزيت

الاتصالات الفلسطينية